Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu

Denizli U16 Ligi Play-Off B Grubunun son maçında Tunaras Adaletspor'u 4-0 mağlup eden Dokuzkavaklarspor, namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

Dokuzkavaklarspor, U16 Play-Off Grubu'nun beşinci maçında Akkonak Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tunaras Adaletspor'u 4-0 mağlup ederek, Denizli'yi Türkiye Şampiyonası Grup finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Karşılaşmayı değerlendiren teknik sorumlu İsa Bay, uzun süredir bir arada oynayan yetenekli oyunculardan kurulu bir oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getirerek, “Oyuncularımı tek tek kutluyorum. 2021 yılı Haziran ayından bu yana aynı oyuncu grubu ile antrenman yapıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Önce bize U16'da grup liderliğini verdiler. En az gol yiyen, en çok gol atan takım durumundalar. Aynı oyuncu grubumuz u18'de de bize aynı başarıyı yaşattılar. İlimizi Türkiye Şampiyonası Grup Finallerinde de en iyi şekilde temsil ettiler. Denizli futbolu için bu oyuncuların hepsi gerçekten kaliteli oyuncular. Önümüzdeki yıllarda Türk futboluna çok iyi oyuncular kazandıracağımızı düşünüyorum” dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Şampiyonası Grup Finallerinde Denizli'yi temsil edeceklerini sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı Bay, “İnşallah Türkiye Şampiyonası Grup Finallerinde bu çocukların kendilerini göstereceklerini ve Denizli'yi çok başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bunun için müsabaka tarihine kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah Denizli'ye kupa getireceğiz” ifadelerini kullandı.