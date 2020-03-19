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Beton mikserini taşıyamayan yol çöktü

Denizli’de bir beton mikserinin geçtiği esnada yol çöktü.

Denizli'de bir beton mikserinin geçtiği esnada yol çöktü. Yolun çökmesi sonucunda mikserin sol arka tekerleği çukurun içinde kaldı.


Olay Denizli'nin Anafartalar Mahallesi 2138 sokak üzerinde meydana geldi. Henüz plakası tespit edilemeyen beton mikseriyle seyir halinde olan kimliği tespit edilemeyen sürücü, bir anda yolda meydana gelen çukur ile ne olduğunu anlayamadan çukura saplandı. Çökmenin etkisiyle mikserin sol arka tekeri çukurda kaldı. Mikseri kendi çabalarıyla çıkaramayacağını anlayan sürücü ve olay yerindeki vatandaşlar polis ekiplerini aradılar. Olay yerine gelen polis, önlem alarak belediye ekiplerini bölgeye çağırdı. Belediye ve polis ekiplerinin çabaları sonucunda beton mikseri düştüğü çukurdan kurtarıldı.


Öte yandan, olay yerine gelen belediye ekipleri önlem alarak yolun tamirat işlemine başladı.

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