Beton pompası yüksek gerilim hattını temas etti: 1 ağır yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaat sahasında çalışan beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu, akıma kapılan iş makinesi operatörü ağır yaralandı.

İş kazası, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 2029 Sokakta devam eden bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde inşaata beton dökmek için gelen beton pompasının konuşlandırılması sırasında, metrelerce yüksekliğe uzatılan pompanın kolu, dikkatsizlik sonucu alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan iş makinesi operatörü ağır yaralandı.

Arkadaşlarının akıma kapıldığını gören inşaat işçileri, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isterken diğer taraftan da yaralı işçiyi toprakla örterek akımın etkisini azaltmaya çalıştı. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla acil servise sevk edildi. Hastanede tedavisi süren işçinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.