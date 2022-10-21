'Beyaz altın'da hasat devam ediyor

Türkiye'de ‘beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun önemli üretim merkezlerinden bir olan Denizli'de, hasat heyecanı sürüyor.

Türkiye'de pamuk üretiminin önemli bir kısmını oluşturan Denizli'de, hasat heyecanı sürüyor. Beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun hasadı hem alıcıları hem de üreticileri memnun etti. Kentin birçok bölgesinde geçen yıla oranla artan pamukta, hasat için makineler hummalı çalışmalarına devam ediyor. Pamuklar hasat edilmesinin ardından işlenmek için çırçır fabrikalarına gönderiliyor.

“Makineler sayesinde pamukta eskisi gibi kirlilik olmuyor”

Ege bölgesinde en kaliteli pamuğun kendi bölgelerinde yetiştiğini ve bu sene 600 ile 650 kilo aralarında gerçekleşen pamuk verimlerinin olduğunu belirten Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Pamuk üretiminin yoğun olduğu ovalarda hasat sürüyor. Çiftçilerimizin yoğun emek vererek yetiştirdiği pamuk, dönem itibariyle hasatları 7-10 gündür devam ediyor. Yapılan ilaçlama ve işlemlerin ardından pamuğun toplanması var. Pamuğun üzerindeki yaprakların dökülmesi ve kozalarını açılmasıyla tek seferde makine ile hasat ediliyor. Eskiden pamukta kirlilik olurken, şimdi son teknolojilerle donatılmış makineler sayesinde güzelce pamuklar toplanıyor. Makineler sayesinde pamukta eskisi gibi kirlilik olmuyor. Kaliteli Ege pamuğunun olduğu bölgedeyiz. Bu sene 600 ile 650 kilo aralarında gerçekleşen verimler bulunuyor. Bu seneki pamuk fiyatlarındaki düşüş, geçen yıla oranla karşılaştırdığınızda çiftçinin beklentisini söndürdü” dedi.

“Bu yıl verimlerimiz iyi ve her şey güzel gidiyor”

Tarlasında pamuk hasadı gerçekleşen çiftçi Tahir Tokuç, elde edilen pamuk veriminden memnun olduklarını söyledi. Tokuç, bölgelerinde üretimi yapılan pamuğun hem kaliteli hem de verimli olduklarını dile getirerek, “Bölgemizde hasat başladı. Bu yıl verimlerimiz iyi ve her şey güzel gidiyor. Pamuğumuzun kilogram fiyatı bu yıl düşük oldu. Beklediğimizden hemen hemen yarı yarıya düşüş yaşandı. Pamuklarımız genel olarak hepsi çok güzel. Hasadımız başlaması bir haftayı geçti. Bölgelere göre hasat vakitleri değişiyor. 1 ay içerisinde hasat zamanı biter diye düşünüyorum. Denizli bölgesinde en çok pamuk üretimi yapılan bölgelerden bir burası. Pamukta fiyat düşük ya da yüksek olsa da biz bu bölgede üretim yapmak zorundayız. Çünkü bizim ekipmanımız başta olmak üzere her şeyimiz pamuk üretimine uygun” diye konuştu.