Beyaz çekirdeğe dikkat çekmek için ücretsiz çekirdek dağıttılar

Denizli'nin Tavas ilçesinde bin 500 üreticinin oluşturduğu Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, beyaz ay çekirdeğinin tüketimini arttırmak için ücretsiz 1,5 ton çekirdek dağıttı. Kentin en işlek 4 noktasında yapılan dağıtıma vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeğine karşı Türkiye'de üretimi yapılan beyaz çekirdeğin tüketimini arttırmak için atağa geçen Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu ilginç bir uygulama yaparak Çınar Meydanı başta olmak üzere kentin 4 noktasında paketler halinde ücretsiz çekirdek dağıtımı yaptı. Yoğun ilgi gören dağıtım esnasında, çekirdek paketlerini almak için bazı vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Grup üyelerinin "Tavas'ın incisi" ismini verdikleri beyaz ay çekirdeğinin tüketiminin arttırılmasına yönelik, siyah ay çekirdeğine karşı yaptıkları bu tanıtım atağı vatandaşlardan da destek gördü.

"Son 1 yılda siyah çekirdek yüzünden bazı sıkıntılar yaşıyoruz"

Grup üyeleri adına yazılı açıklama yapan çekirdek üreticisi İsmail Şardaş ise vatandaşları yerli ürün olan beyaz çekirdek tüketmeye davet etti. Sardaş, "Tavas Ovamızda 25 bin dekarlık alanda 15 bin tonluk bir beyaz ay çekirdeği üretmekteyiz. Biz üretici çiftçiler olarak bu konuda yaklaşık 20 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Biz çiftçiler gurubu olarak siyah ithal çekirdeğe karşı Tavas'ın, Türkiye'de kabul görmüş kaliteli ve damak tadı düzgün beyaz çekirdeğimizi vatandaşlarımıza tanıtma derdindeyiz. Dünyada beyaz ay çekirdeği üretimi sadece Türkiye'de yapılmakta ve Tavas'ta yetiştirdiğimiz çekirdeğimiz de son 2 yılda kendini tanıtmış durumda. Damak tadıyla da bütün vatandaşlarımızın gönlünü kazanmış durumda. Biz çiftçiler olarak son 1 yılda siyah çekirdek yüzünden bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve pazarlama alanında sorunlar yaşıyoruz. Bu etkinliği de beyaz ay çekirdeği üretimini arttırmak için yaptık" diye konuştu.