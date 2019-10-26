‘Beyaz Cennet' Pamukkale'nin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve travertenleri ile ünlü beyaz cennet ‘Pamukkale' ve Hierapolis antik kentinin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Denizli Pamukkale'nin meşhur travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin cezbeden manzarası İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi. Travertenler görüntüsü ile adeta beyaz bir cenneti anımsattı. Havuz içerisinde ki suyun rengi ise görüntüsü ile büyüledi.

Özellikle inanç turizmi açısından önemli bir noktada olan Hierapolis antik kentinin havadan görüntüsü de büyüledi. Hierapolis antik kenti

Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez haline gelen Hierapolis antik kenti bugün ayakta kalmayı başaran tiyatrosu ve yer yer göze çarpan sütunları ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Denizli'ye gelen turistler Hierapolis'i ve Pamukkale'yi hayranlıkla dolaştıkları gözlendi.