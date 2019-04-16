Beyaz Cennet Pamukkale'nin gece ışıklandırılması talebi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, gece aydınlatılmayı bekliyor. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, bu yıl 3 milyon ziyaretçi hedeflenen Beyaz Cennet'te, hedefe ulaşmak için ışıklandırmanın yapılıp gece ziyaretlerine açılması gerektiğini belirtti.

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, dört mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Sağlık, kültür ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı milyonlarca turistin akın ettiği Hierapolis Antik Kenti ve termal su kaynakları ile şifa dağıtan Pamukkale travertenleri, gece ziyaretlerine de açılmayı bekliyor. Geçtiğimiz yıl ören yerini 2 milyon 170 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu yıl hedeflerinin 3 milyon olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken en önemli şeyin gece aydınlatılması olduğunu söyledi.

"Pamukkale ile ilgili güzel anılarla memleketlerine dönecekler"

Pamukkale'nin gece ziyaretleri ile birlikte daha farklı bir atmosfere kavuşacağını ifade eden Başkan Şen, "Geçen yıl 2 milyon 170 bin kişi ile en fazla ören yeri ziyaretçisini alan Pamukkale bu yıl 3 milyon hedefine ulaşmak için bir takım bakanlıktan beklentileri var. Bu beklentilerin en önemlisi de özellikle gece aydınlatılmasının yapılması. Gece aydınlatılmasının yapılması ile gece ziyaretlerine açılacak olan Pamukkale ören yerinde özellikle yabancı misafirler gece ziyaretlerini de çok tercih edecekler çünkü yaz aylarında sıcaklık da çok yüksek oluyor. Gece ziyaretleri ile daha değişik bir atmosferde Pamukkale'yi gezebilecekler. Bu suretle de özellikle konaklama gün sayıları da artacak. Yine Antik Tiyatromuzda yapılacak olan kültürel etkinlikler de yabancı ve yerli ziyaretçilerin mutlaka büyük ilgi odağı olacaktır. Bir de Cehennem Kapısı restorasyonu tamamlanmış Cehennem Kapısı'nın açılması da farklı bir güzergah da yerli ve yabancı ziyaretçilerin dolaşma imkanını sağlayacak. Böylece insanlar daha mutlu olarak daha fazla yer görerek ülkelerine, şehirlerine dönecek ve bizimle ilgili Pamukkale ile ilgili mutlaka güzel anılar ile memleketlerine döneceklerdir" diye konuştu.