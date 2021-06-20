Beyaz cennet Pamukkale'ye yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Travertenlerde ve antik havuzda hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, yerli turistlerin de beyaz cennete ilgisi arttı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'de, korona virüsle mücadelede kademeli normalleşme süreci içerisinde travertenlerin ziyaretlere açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ağırlanmasına devam ediliyor. Görevliler tarafından ziyaretçilere maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günü yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler beyaz travertenlere yoğun ilgi gösterdi. 'Beyaz cennet' olarak adlandırılan travertenlerde turistler, tarihi ve doğal güzelliği doyasıya gezdi. Pamukkale travertenlerde yürüdükten sonra küçük havuzlarına giren turistler cep telefonlarıyla fotoğraflar ve videolar çekerek o anlarını ölümsüzleştirdiler. Antik havuza da yoğun ilgi gösteren turistler havuz içerisinde bulunan tarihi kalıntılar arasında yüzdüler. Beyaz cenneti ziyaret etmek için Polonya, Meksika, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerin yoğunlukta olduğu görüldü. Turizm şirketleriyle birlikte Kocaeli, Adana, Mersin ve Antalya'dan da yerli turistlerin geldiği görüldü.

“Gayet beğendim burayı, çocuklara göre çok güzel bir yer”

Ailesiyle birlikte Kocaeli'den Denizli'ye gezmeye gelen Selin Uzuner, “Ben buraya Kocaeli'den geliyorum ve Pamukkale'ye ikinci gelişim. Gayet beğendim burayı, çocuklara göre çok güzel bir yer. Hayal güçlerini geliştirebilecek bir yer. Mesela kara ve pamuğa benzetebilirler, zaten adı üzerinde Pamukkale. Çocuklar burada eğlenerek yüzüyor, çok güzel bir yer. Buradan Denizli'ye gideceğiz. Pamukkale turistik ve güzel bir yer. Çok fazla turistle tanışarak dilimi geliştirdim” diye konuştu.

“Çok güzel yer ve çok beğendik Adana'dan geldik”

Kısıtlamaların ardından arkadaşlarıyla birlikte geziye çıkan Nur Derin ise, “Kısıtlamalar bitti ve Pamukkale'ye gezmeye geldik. Çok güzel yer ve çok beğendik. Adana'dan geldik, tiyatroya gittik ve müzeleri gezerek en son buraya geldik” ifadelerini kullandı.

“Pamukkale muhteşem, çok seviyorum”

Türkiye'ye 1 aylık tatile geldiklerini ve Pamukkale'ye daha önce de geldiğini ve çok sevdiğini belirten Meksikalı Paulea Makiae ise, “Burası çok güzel bir yer, Pamukkale muhteşem. Pamukkale'yi çok seviyorum. Burada çok fazla insan var” dedi.