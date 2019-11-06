Beyaz cennet travertenlerinden sonra ‘ayvası' ile de dünya pazarında

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale ilçesinde bu yıl 20 bin ton rekolte beklendiğini kaydederek, “Üretimi yapılan ayvaların yüzde 70'i başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor” dedi.

Beyaz cennet Pamukkale ile dünyaca tanınan Pamukkale ilçesi tarım ürünlerinde de dünya genelinde adını duyurmaya devam ediyor. Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen ayvada ikinci hasat dönemi devam ediyor.

Denizli'de 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminin büyük bölümü Pamukkale ilçesinin Irlıganlı bölgesinde gerçekleşiyor. Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen ayvada Ekim ayında başlayan hasat döneminin ikinci bölümü devam ediyor. Üretimi yapılan ayvaların yüzde 70'i başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Irlıganlı bölgesinde ayva hasadı devam ederken Başkan Örki, hasat çalışmalarına devam eden çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Ayva toplayan işçilerle sohbet eden Başkan Örki, eline eldiven giyerek ayva hasadı yaptı.

“Üretici olan mahallelerimize destekler veriyoruz”

Pamukkale denince akla ilk gelenin travertenler olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Avni Örki, ancak tarımsal ürünler konusunda da ilçenin adını dünyaya duyurması gerektiğini söyledi. Irlıganlı'nın ayva konusunda önemli bir üretim merkezi olduğunu kaydeden Başkan Örki, “İlçemizde üretilen ayvalarda hasat dönemi devam ediyor. Ekim ayında ilk hasat yapıldı. Şimdi ikinci hasat yapıldıktan sonra bu ay içinde son hasat gerçekleşecek. Burada yetişen ayvalar dünyanın dört bir tarafına ulaşıyor. Biz istiyoruz ki Pamukkale ayvasıyla da dünyada tanınsın. Bunun için biz yerel yöneticiler olarak gereken ne varsa yapıyoruz. Ama en önemli olan bu ürünlerin coğrafi işaret ile nerede yetiştiğinin tüketiciye iletilmesi gerekiyor. Biz ilçemiz sınırları içinde yetişen ürünlerin tanıtımı noktasında çalışmalar yapmaya hazırız. Bu konuda üretici olan mahallelerimize destekler veriyoruz. Amacımız Pamukkale adının beyaz cennetteki travertenlerle birlikte bu tür ürünlerle de duyurulması. Bu sayede ilçemizin geliri artacak ve insanları daha da mutlu olacak. Hasadın bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Örki, daha sonra közde pişirilen ayvanın tadına bakmayı ihmal etmedi.