Beyaz cennette güz bereketi

DENİZLİ (İHA) – UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle ünlü Pamukkale, yılın geride kalan 9 aylık döneminde 1 milyon 557 bin turisti ağırladı. 2022'de 2 milyon turist hedefine ulaşmayı hedefleyen beyaz cennette, Ekim ayı rezervasyonlarında şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken, Denizli'de yaz kış su sıcaklığının 36 derece olduğu Pamukkale'de yoğunluk devam ediyor. 2021 yılı Eylül ayında 186 bin 341 yerli ve yabancı turisti ağırlayan beyaz cennette, bu rakam geçen Eylül ayı 271 bin 861'e yükseldi. Yılın geride kalan ilk 9 aylık döneminde 1 milyon 557 bin 857 ziyaretçi sayısına ulaşan Pamukkale'de, yıl sonu kadar 2 milyon turist hedefinin yakalanacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden çok fazla ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de, yaşanan pandeminin nedeniyle yoğunluğu İtalya, İspanya, Orta Avrupa ve Rusya'dan gelen turistler oluşturdu. Pamukkale'yi görmek için kilometrelerce yol gelen turistler, bembeyaz travertenlerin üzerinde ve Hierapolis Antik Kentinin eşsiz doğasının tadını çıkardı.

“Turistlerin Rusya'dan yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz”

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Şu anda en yoğun sezonu yaşıyoruz. Ağustos ve Eylül ayında oteller yüzde yüz doluydu. Ekim ayında da aynı şekilde oteller yabancı misafirlerle dolu. Bu yıl çok yoğun bir şekilde İtalyan misafirlerin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini gördük. Sezon başında özellikle çoğu turizmci arkadaşlar gibi bizde çok tedirgindik. Özellikle bu Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle oldukça yara alabiliriz diyorduk. Ama bakanlıklar tarafından yapılan ortak çalışmalar sayesinde Rusya'ya inen uçaklarla beraber Rusya'dan yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz. Antalya bölgesine inen misafirler Pamukkale'ye de geliyorlar” diye konuştu.

“2023 yılında beyaz cennette yer bulmak mümkün olmayacak”

Sezonun verimli bir şekilde geçtiğini ve 2023 yılında rekorların kırılacağı bir yıl olduğunu anlatan Başkan Şen, “Bunun dışında geçen yıllarda görmediğimiz yoğunlukta İtalyan, İspanyol, Orta Avrupa bölgesinden çok misafir geldiğini görüyoruz. Yine ana pazarlarımızdan bir tanesi olan Uzak Doğu'dan ve Güney Amerika'dan misafirlerimiz geliyor. Şu anda tek kapalı olan pazar Çin pazarı, eğer açılırsa 2023 yılında beyaz cennette yer bulmak neredeyse mümkün olmayacak” dedi.