Beyaz cennette siyam ikizi kara kaplumbağaları koruma altına alındı

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinde gezintiye çıkan yerli bir turist tarafından bulunan siyam ikizi kara kaplumbağaları koruma altına alındı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini ziyaret eden yerli bir turist, travertenlerde gezerken yerde birbirine yapışık halde iki minik kaplumbağa gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 'kara kaplumbağa' türü olan iki minik hayvanın siyam ikizi olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1 aylık oldukları tahmin edilen siyam ikizi kaplumbağalar, doğada yaşamlarını sürdüremeyecekleri için incelenmek ve bakımları yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edildi.

Bulunan kaplumbağaların önemli özelliklere sahip türlerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Bu türün siyam ikizi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Biraz daha detaylı olarak baktığımızda mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıklıktan dışarı çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor, birleşmiş durumda. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Bu yüzden bizler de teslim alıp kendi laboratuvarlarımızda yaşatmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Çünkü önemli özelliklere sahip türlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı” dedi.

DKMP Şube Müdürü Hamdi Akan ise, siyam ikizi kara kaplumbağalarının Pamukkale Üniversitesi tarafından en iyi koşullarda bakımının yapılarak yaşamına devam edeceğini söyledi. Akan, "Yaklaşık 1 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz bu kaplumbağa, Pamukkale'yi ziyaret eden bir vatandaşlımız tarafından bulunarak bize haber verildi. Bu iki küçük kaplumbağa, doğuştan birbirlerine yapışık vaziyette. Bu ikiz kaplumbağaları, araştırılması için hocalarımıza teslim ediyoruz. Onlar incelemelerini yapıp ne yapılması gerektiğine en iyi şekilde karar vereceklerdir" diye konuştu.