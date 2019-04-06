Beyin kanaması sonucu ölen kadının organları 2 kişiye umut oldu

Denizli'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hakikat Güvenir'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Güvener'in böbrekleri ile 2 kişi hayata tutunacak. Kentte son 1 ayda 3 kadavradan organ bağışı sağlandığı belirtildi.

Yüksek tansiyon ve vertigo gibi rahatsızlıkları bulunan Güvener, 31 Mart'ta da evinde baş dönmesi sonucu bayılması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Güvenir'in beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 6 gün yaşam mücadele veren Güvenir'in tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aile ile yapılan görüşmeler sonucunda Güvenir'in organları bağışlandı. Bunun üzerine İzmir'den gelen ekipler tarafından 2 böbrek alınarak Ege Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de organ bağış sayılarını arttırmak için hayata geçirdikleri ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi kapsamında son bir ayda kadavradan 3 organ bağışı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Ailemiz yakınlarını kaybetmenin hüznünü bir kenara bırakarak, organ bağışında bulundu ve organ bekleyen hastalara umut oldular. Organ bağışının önemi her platformda anlatıyoruz. Son bir ayda 3 kadavradan organ bağışı gerçekleştirdik. Organ bağışında bulunan tüm ailelerimize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.