Beyin ölümü geçekleşen hastaların organları dört hastaya umut oldu

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Kuşanç ve 3 gün süren yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybeden Ali Eren İnce'nin organları, aileleri tarafından bağışlandı. Kuşanç'dan alınan karaciğer ile İnce'den alınan karaciğer, 2 böbrek ve akciğer, İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

16 Temmuz'da rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 48 yaşındaki Mehmet Kuşanç, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra kalp krizi geçirdiği tespit edilerek hemen Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakımda 8 gün kalan Kuşanç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 24 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen Mehmet Kuşanç'ın ailesi organ bağışında bulundu. Ailenin onay vermesiyle İzmir'den gelen ekipler tarafından karaciğeri alınarak İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

23 Temmuz'da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan tahlil ve tetkikler sonrası KVC Yoğun Bakıma alınan 22 yaşındaki Ali Eren İnce de, tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrası Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen Ali Eren İnce'nin ailesi organ bağışında bulundu. Ailenin onay vermesiyle İzmir'den gelen ekipler tarafından karaciğer, 2 böbrek ve akciğeri alınarak İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

“Bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Mehmet Kuşanç ve Ali Eren İnce'nin ailelerine baş sağlığı diledi ve organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Öztürk; “İki ailemiz de acılarını bir kenara bırakarak, başka hayatlara umut olmak adına organ bağışında bulundular. Kuşanç ve Eren ailelerine, bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyor ve baş sağlığı diliyorum. Ne yazık ki Türkiye'de sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen binlerce hasta var. Görüyoruz ki Denizli'de organ bağışı konusunda duyarlılık devam ediyor. Bu ailelerimiz gibi organ bekleyen hastalara umut olabilmek için herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.