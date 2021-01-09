Beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adam 3 ilde organ bekleyenlere müjde oldu

Denizli'de 11 gün önce beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki adamın karaciğeri ve 2 böbreği 3 ilde organ bekleyen hastalara nakledildi.

29 Aralık tarihinde evinde rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut Cevit (56), yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan Cevit, 11 gün sonra yaşam mücadelesine yenik düştü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Cevit'in 8 Ocak tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından Mesut Cevit'in ailesiyle organ bağışında bulunması konusunda görüşüldü. Ailenin onay vermesiyle Aydın ve Denizli'deki ekipler tarafından karaciğer ve 2 böbrek alındı. Alınan organlar Denizli Antalya ve İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Mesut Cevit'in ailesine baş sağlığı diledi ve organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Öztürk; “ Her Bağış Yeni Bir Hayat projesiyle organ bağışı konusundaki duyarlılığımızı ve yaptığımız çalışmalar ortada. Mesut Cevit'in ailesi de organ bağışında bulunarak örnek bir davranış gösterdi. Bu şekilde duyarlı aileleri görmek, acılarını bir kenara bırakarak başka hayatlara umut olmak adına hepimizi mutlu ediyor. Mesut Cevit'ten alınan organlar üç ilimizde organ bekleyen hastalara gönderildi. Tüm vatandaşlarımıza seslenerek onları bir kez daha organ bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.