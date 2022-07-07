Bıçakçılarda bayram yoğunluğu devam ediyor

Denizli'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda yoğunluk başladı. Bıçak ustaları, vatandaşı kurbanda kazasız bir kesim yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi her sene olduğu gibi eline satır ve bıçaklarını alan vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Gece gündüz demeden çalışmaya başlayan bıçak bileme ustaları yoğun günler geçirmeye başladı. Şimdiden bıçakların bilenmek için sıraya alındığını söyleyen ustalar, vatandaşı son güne bırakmaması içinde uyardı. Kurban keserken yaralanmaların önüne geçmek için bıçaklarını kaliteli yerlere götürülmesi gerektiği belirten ustalar, bıçağın kalitesinin anlaşılması için bıçakçılara gösterilmesini tavsiye etti.

“Ne kadar bize erken gelirlerse o kadar iyi”

Uzun yıllardır bileme işini yapan ve vatandaşlara çağrıda bulunan Kamil Kürketa, “Yaklaşık 35 senedir bu işi yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve vatandaşlar bileme işini ehline verirse kurbanda zorluk çekmez. Kaliteli bıçakta kesim yapmakta çok önemli. Kurban geldiği için vatandaşlar elindeki bıçakları bileyletmek istiyor. Bundan dolayı bir yoğunluk var. İşini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Ne kadar bize erken gelirlerse o kadar iyi. Son gün çok yoğun oluyor. Vatandaş kalitesini görerek anlayamaz. Bıçağın kalitesini bıçakçı bilir” dedi.