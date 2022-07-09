Biçerdöver fiyatları belirlendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde biçerdöver fiyatları dönüm başına ovalarda 140 TL, kırsallarda 170 TL olarak belirlendi.

Çameli Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli ilçe Tarım Müdürü Ahmet Aydın, muhtarlar ve biçerdöver sahipleri katıldı. Toplantıda 2022 yılı Çameli'nde hasat zamanın başlamasıyla biçerdöver fiyatları ve çalışmalarının daha da rahatlatmak için sorunların çözümüne yönelik bazı konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Bu çerçevede biçerdöver fiyatları dönüm başına ovalarda 140 TL, kırsallarda 170 TL olarak belirlendi.

Sözleşme yapmayan hasat yapamayacak

Sözleşme yapılma konusunda Denizli Valiliği çerçevesinde muhtarlar yetkilendirilmiş olup, denetimlerde ise ilçe tarım ve orman müdürlüğü görevlendirildi. Trafik kurallarına uygunluğu kaymakamlık tarafından gerçekleştirilecek. Denizli Valiliği tarafından belirlenen hususlar konusunda sözleşme yapmak zorunlu olmakla birlikte sözleşme yapmayan ve yerine gereğini getirmeyen biçerdöver sahipleri ve üretici çiftçinin hasta yapamayacağı açıklandı.

“Bereketli sezon olsun”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Biçerdöver kullananlar her ürün ve tarla için biçerdöver ayarlarını yeniden gözden geçirecekler ve tıkanma ya da ayar bozuklukları sonucu kayıplara meydan vermemek için sürekli kontrol edecekler. Hasat olgunluğuna gelmeyen ürünü kesinlikle hasat etmeyecekler, çiğ düşmüş ise çiğ kalkmadan hasada başlamayacaklar. Çok yer biçmek kaygısı ile biçerdöver hızını artırmayacaklar. Dane kaybı hususunda ürün sahiplerinin uyarılarını dikkate alacaklar, belirlenen fiyatlardan yüksek biçim ücreti talep etmeyecekler. Biçerdöverlerde yangın söndürücü cihazların bulunması, operatör belgesi bulunmayan kişilerce biçerdöverlerin kullanılmaması, biçerdöverlerin tescillerinin muhakkak yaptırılması konuları görüşüldü” dedi.