Bileğiyle dünyayı deviren Şifa Nur, Çivril'in gururu oldu

Dünya şampiyonu Şifa Nur'u tebrik eden Başkan ve Kaymakam, başarılarının devamı ve yeni şampiyonluklar için başarı diledi.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Çivrilli sporcu Şifa Nur Karaışık Çivril Belediye başkanı Niyazi Vural'ı ziyaret etti. Başkan Niyazi Vural Dünya şampiyonu Şifa Nur Karaışık ile Milli takım sporcusu takım arkadaşları ve hoca Çetin Oğuz'u makamında ağırladı.

Sporculara hediye veren Başkan Vural sol kol Dünya Şampiyonu ve sağ kolda dünya ikincisi Şifa Nur Karaışık'ı da altın ile ödüllendirdi. Başarılarından dolayı sporcu ve hocalarını tebrik eden başkan Vural “Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında sol kolda Dünya birincisi, sağ kolda Dünya ikincisi olan hemşerimiz Şifa Nur Karaışık ile turnuvada mücadele eden Çivril Belediyesi Bilek Güreşi Sporcularımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen hocalarımızın, sporcu kardeşlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Milli Takım sporcuları ve Dünya Şampiyonu Şifa Nur Karaışık, belediye ziyareti sonrasında Kaymakam Turan Soğukoluk'u da makamında ziyaret etti. Sporcuları kapıda karşılayan kaymakam Turan Soğukoluk tüm sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.