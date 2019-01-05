Bin 100 rakımlı göl buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve 180 kuş çeşidinin bulunduğu Yayla Gölü, buz tuttu. Yürüyüş ve fotoğraf guruplarının ilgi odağı olan gölde, yaklaşık 15 santimetrelik buzun üzerine çıkan kuşlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Denizli'nin Buldan ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Süleymanlı Köyünde Bulunan Yayla Gölü, bölgede etkili olan aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. 1155 metre rakımda bulunan 50 hektarlık gölde, kalınlığı 15 santimetreyi bulan buzlar oluştu. Buz tutan göl, doğal güzellikleri ve barındırdığı 180 farklı kuş türüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Denizli'nin önemli değerleri arasında yer alan Buldan Yayla Gölü, özellikle fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor. Denizli kent merkezinden, çevre illerden ve ilçelerden çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gurupları gölü ziyaret ediyor. Gelen ziyaretçiler, buz tutan göl üzerine çıkıp fotoğraf çektirirken, gölün üzerindeki kuşlar ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

“Kuşların sesine kulak veriyorlar”

Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) desteklediği “Kuşlar Seni Çağırıyor” projesi ile kuşların burada bulunduğunu ve fotoğrafçıların ziyaret ettiğini söyledi. Yapılan incelemelerde göl ve çevresinde 180 çeşit kuş türünün bulunduğunu aktaran Yalçın, gölün kışın belli dönemlerinde buz tuttuğunu ve kentin farklı yerlerinden gelen ziyaretçileri burada ağırladıklarını aktardı. Göle ziyaretin her geçen gün arttığını belirten Yalçın, “Kuşlar Seni Çağırıyor projesiyle kentten her hafta yürüyüş ve fotoğraf gurupları göle geliyor, kuşların çağrısına kulak veriyorlar. Burada 180 kuş türü belgeledik, burada yaz kış kuş bulmak mümkün. Buz tuttuğu dönemlerde de, kuşlar buzların üzerine çıkıyor, ben kendim de fotoğrafçılık yapıyorum, kuşların orada bulunması güzel kartpostallık görüntüler oluşturuyor” dedi.

Yalçının geçtiğimiz günlerde gölde çektiği fotoğraflar, gölün güzelliğini gözler önüne seriyor.