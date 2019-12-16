Bin 840 metre yükseklikte Türk bayrağını değiştirdiler

Denizli'nin Çal ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda bin 840 metre yükseklikteki Çökelez Dağı'na çıkan bir grup genç, eskiyen Türk bayrağını değiştirdi.

Sarayköy ovasının doğusundan Çal ilçesine kadar uzanan, Pamukkale'nin kuzeyini kuşatan bin 840 metre yüksekliğindeki Çökelez Dağı'na çıkan bir grup genç, rüzgardan dolayı eskiyen Türk bayrağını değiştirdi. Özgür Karacan, Ömer Canan, İbrahim Gürsoy, Muhammed Adli Emirbey ve Veli Arslanyılmaz isimli gençler zorlu yolculuğun ardından, Çökelez'in zervesine ulaşmayı başardı. Gençler, 300x500 ebatındaki Türk bayrağını, direğe asmayı başardı. Gençer, dağın zirvesinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.