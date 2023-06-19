Binanın çatısı alevlere teslim oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen evdeki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 katlı bir evin çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Binada oturan vatandaşlar kendilerini dışarı atarken alevler hızla yükseldi ve çatı katı adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, kısa süre sonra alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları başladığı anda çatı katı çöktü ve kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.