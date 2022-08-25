Binlerce Denizlili aşure hayrında buluştu

Denizli'nin merkezi noktalarından olan Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure hayrında binlerce kişiyi bir araya getirdi. Kızılay öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan bazı vatandaşlar, alanda sürekli göre yapan tırda kan bağışında bulundu.

Denizli'de, Türk Kızılay Denizli Şubesi Muharrem ayı vesilesiyle Bayramyeri Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Beş bin kişilik hazırlanan aşure hayrına Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Serhat Akbulut, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan bazı vatandaşlardan bazıları, meydanda sürekli olarak görev yapan tırda kan bağışında bulundu.

Etkinliğe gösterilen ilgiye teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı Osman Yüceliş, “Bereket mevsiminde sofralarımızı hemşerilerimizin dayanışma ve paylaşma duygusuyla zenginleştiriyoruz. Özü, sevgi ve birlik olan bolluk ve bereketin simgesi bu kıymetli davetimize iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz. Aşure Paylaşmaktır” dedi.

“Sorumluluklarımızın farkındayız”

Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Yüceliş; “Aşure hayrının Anadolu kültüründeki yeri farklıdır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz aşure hayrına vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Gelecek yıllarda da devam etmeyi ve bu etkinliği gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz. Katılım gösteren herkese ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Kızılay olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmanın yanı sıra kültürümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatma konusunda da çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Toplumun tüm kesimlerine dokunmak, onların beklentilerine dönük adımlar atmak şüphesiz üzerimizde taşıdığımız bu ulvi sorumluluğun bir gereğidir. Kızılay ailesi olarak tüm arkadaşlarımız ile birlikte bu hizmet yolculuğumuzda gayretimizi sergilemeye, fedakarca emek harcamaya kararlıyız. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve katılım gösteren herkese şükranlarımızı iletiyorum” dedi.