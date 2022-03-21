İhlas Haber Ajansı

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Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı

Denizli’de tütün ile eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ve kaçak 8 bin 553 adet ilaç ele geçirildi.

Denizli'de tütün ile eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ve kaçak 8 bin 553 adet ilaç ele geçirildi.


Denizli'de Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Eşya Kaçakçılığına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 3 şüphelinin yeri tespit edildi. Şüpheliler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda 4 bin 200 adet kaçak makaron, 3 bin adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 10 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 8 bin 553 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.

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