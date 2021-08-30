Binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

Denizli'de tütüncülere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ‘Tütüncü' adı altında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken 22 bin 400 adet kaçak makaron, bin 20 adet kaçak dolma sigara, 240 adet sigara yan ürünü ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.