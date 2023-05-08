Binlerce kaçak ürünle yakalandılar

Denizli'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda ürün ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılığın önünde geçmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan 4 farklı operasyonda tütün kaçakçısı 2, eşya kaçakçısı da 2 kişi olmak üzere toplamda 4 şüpheli yakayı ele verdi. Yapılan operasyon ve aramalarda; 4 bin 320 adet sarma sigara, 20 bin adet makaron, 545 adet sigara yan ürün, 28 kilogram açık kıyılmış tütün ve 118 adet elektronik sigara ele geçirildi.