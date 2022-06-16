Binlerce öğrenci okul stresini doğal yaşam parkında atıyor

Merkezefendi Belediyesi'nce ilçeye kazandırılan ve Denizlililer tarafından büyük ilgi gören Şemikler Doğal Yaşam Parkı, minik ziyaretçilerini ağırladı. Binlerce öğrenci parkın temiz ve ferah havasında ders yılının yorgunluğunu gönüllerince eğlenerek geride bıraktı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından çehresi değiştirilerek hak ettiği güzelliğe kavuşturulan Şemikler Doğal Yaşam Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Denizli'nin gözde parklarından biri haline gelen doğal yaşam parkı 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılının son günlerinde öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Binlerce öğrenci parka gelerek okul stresini; ağaç evler, spor aletleri, su değirmeni, macera parkuru, orman evleri ve gemi temalı ahşap oyun alanlarında attılar. Canlıların doğal yaşam alanları korunarak inşa edilen Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda öğrenciler sincap ve kuş türlerini görmenin mutluluğunu da yaşadı.

“Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok kıymetli”

Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nın, Denizli'nin görülmeye değer güzelliklerinden biri olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yıllardır ihmal edilen, güvenli bir yer olmaktan uzak hale gelen ve bu yüzden ailelerimiz tarafından kullanılamayan Şemikler Vadisi'ni, doğal yaşam parkına dönüştürerek hemşerilerimizin aileleri ve sevdikleriyle keyifli vakit geçireceği bir alan haline getirdik. 40 dekarlık alandan oluşan ve birçok etkinliğe uygun farklı bölümlerin olduğu parkımıza hemşerilerimiz büyük ilgi gösteriyor. İlçemizin ve hemşerilerimizin temiz hava ihtiyacını karşılayan parkımızda minik öğrencilerimizi ağırladık. Karne heyecanı yaşayan geleceğimizin ışığı çocuklarımız, ders yılının yorgunluğunu Şemikler Doğal Yaşam Parkımızda geride bırakıyor. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki bu pırıltıyı görmek, tüm dünyaya bedel. Onların mutluluğu, bizim huzurumuz. Onlar için her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.