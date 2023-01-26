Bir batında doğan 7 kuzu ve anneleri telef oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aynı batında dünyaya gelen 7 kuzu anneleriyle birlikte telef oldu.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Akıncı'ya ait bir koyun doğum yaptı. Doğum öncesi tüm hazırlıklar yapılmasının ardından koyunun doğum yapması beklenildi. Doğum yapmaya başlayan koyundan toplam 7 tane kuzu çıktı. O anlara tanık olanlar ise hayrete düştü. Fazla kuzu dünyaya getiren anne koyun, doğum esnasında yaşadığı zorluk nedeniyle telef oldu. Sahipleri tarafından gözetim altına alınan kuzular ise tek tek telef oldu. Hem anne koyunu hem de 7 kuzusu telef olan Turgay Akıncı ve ailesi, yaşanan bu durum sonrası büyük üzüntü yaşadı.