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Bir gün içerisinde 2 defa uyuşturucu ile yakalandı

Denizli’nin Çal ilçesinde bir şahıs aynı gün içerisinde gün içerisinde jandarma ve polise iki defa uyuşturucu hap yakalattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir şahıs aynı gün içerisinde gün içerisinde jandarma ve polise iki defa uyuşturucu hap yakalattı. İki ayrı olayda toplamda 28 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.


Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı iddia edilen R.C.'ye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şahsın üst ve evinde yapılan aramada 16 adet uyuşturucu hapla yakalandı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan şahıs bu defa gece gittiği eğlence merkezinde yapılan rutin denetimde yine üstünde 12 adet hapla yakalandı. Bir kez daha gözaltına alınan R.C., bu defa işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk edildiği adliyede yine serbest bırakıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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