Bir hafta önce dünyevine giren gelin toprağa verildi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde motosikletin taya çarptığı kaza sonrası hastanede beyin ölümünün ardından yaşam mücadelesini kaybeden bir haftalık gelin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 15 Ekim'de evlenen Murat Akduğan, eşi Yıldız Akduğan ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çifti, seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı. Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akduğan çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası hastanede tedavisi süren Murat Akduğan, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yıldız Akduğan ise beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Genç gelinin cenazesi bugün öğle namazına mütekip kılınan cenaze namazının ardından Babadağ ilçesinde bulunan Kelleci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yoğun katılımın olduğu cenazede aile yakınları güçlükle ayakta durabildi.