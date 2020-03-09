Denizli'de bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Pamukkale ilçesi Kale mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir otelin çatısında henüz sebebi belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.