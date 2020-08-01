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Birlikte gezmeye giden aileler kaza geçirdi: 4 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde, hamile kadın ailesi ile birlikte hastaneye kontrol için gittiği sırada kaza geçirdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, hamile kadın ailesi ile birlikte hastaneye kontrol için gittiği sırada kaza geçirdi. Meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y., idaresindeki Tofaş markalı 09 KH 636 plakalı otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ailesi ile birlikte bayram dolayısıyla hem gezmeye hem de eşinin hamile olması nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye gitmek isteyen sürücü F.Y., eşi A.Y. ve iki çocuğu ile birlikte hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hamile olduğu belirtilen A.Y.'yi, sürücü F.Y. ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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