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Bisikleti kimseye aldırış etmeden çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde etrafı kolaçan eden genç, kaldırımda duran bisikleti güpegündüz çalarak kayıplara karıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etrafı kolaçan eden genç, kaldırımda duran bisikleti güpegündüz çalarak kayıplara karıştı.



Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokağa girdikten sonra etrafı kolaçan etmeye başlayan genç, gözüne park halindeki bisikleti kestirdi. Bir süre sahibinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra harekete geçen hırsız, kaldırımda duran bisikleti götürmeye başladı. Kısa süre sonra hırsız bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bisikletini almayan gelen sahibi karşılaştığı manzara sonrası güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izlediğinde bisikletinin çalındığını anlayan adam, karakola giderek şikayetçi oldu.

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