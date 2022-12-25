Bit pazarına yoğun ilgi

Denizli'de her hafta Pazar günü kurulan bit pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Daha önce Sevindik Pazarı yanında Pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarı, bir süredir hurdacılar sitesi 3 yol yer alan bölgede kuruluyor. İkinci el eşya adına her şeyin bulunduğu pazarda esnaf ilgiden gayet memnun. Sabahın erken saatlerinde ikinci el eşya satıcıları tezgahlarını kurarken, vatandaşlar da eşyaları görmek için, gerekse de evlerine, çocuklarına bir şeyler almak için pazara akın ediyor. Vatandaşlar pazarda, ikinci el kıyafet, ayakkabı, takı, elektronik aletler, antika eşyalar ve oyuncak gibi çok çeşitli ürünleri bulabiliyor. Çocuklar için satılan ürünlerin daha fazla talep gördüğünü ifade eden pazar esnafı yaptıkları işin bir çeşit geri dönüşüm olduğunu, ihtiyacı olmayanlardan alınan ürünlerin, ihtiyacı olana uygun fiyatlarla verildiğini ve herkesin durumdan memnun kaldığını söylüyor.