Bitki sağlığı uygulamaları gözden geçirildi

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Resül Çoban, ilçe müdürleri ve il genlinde göre yapan bitki sağlığı konularında görevli teknik personelleri katıldı.

2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında bitki sağlığı mevzuatı ve genel prensipleri, bitki koruma çalışmaları, karantina çalışmaları, denetim çalışmaları, eğitim-yayım çalışmaları konularında yıl boyunca yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrasında konu uzmanları tarafından entegre mücadele, tahmin ve erken uyarı çalışmalarında kullanılmak üzere İlçe Müdürlüklerine tuzaklar teslim edildi.