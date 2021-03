Bitlis şehitleri anısına fidan dikildi

Denizli Müftülüğü Merkezefendi Gençlik Koordinatörlüğü ile Hacı Mustafa Yaşariye Dede Kız Kuran Kursu işbirliğinde düzenlenen programda hafızlık eğitimi devam eden kız öğrenciler, Bitlis'te şehit düşen askerlerin anısına fidan dikti.

Denizli Müftülüğü Merkezefendi Gençlik Koordinatörü Nezafet Nur Yurtseven ve Hacı Mustafa Yaşariye Dede Kız Kuran Kursu yöneticisi Fatmagül Berkez öncülüğünde hafızlık eğitimi devam eden kız öğrenciler, Bitlis'te şehit düşen askerler anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık; “Kur'an, vatan, ezan, bayrak gibi değerlerimizi öğrenmelerinin yanında başta Şehit Korgeneral Osman Erbaş Paşamız ve beraberindeki diğer şehitlerimiz adlarına hatimler okuyan ayrıca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de zikredilen ve uzun ömürlü bir ağaç olan zeytin ağacı dikerek gösterdikleri hassasiyetten dolayı, Merkezefendi Müftümüz Talat Özmet'in şahsında gençlik koordinatörlerini, kurs yöneticisi ve hocalarını, değerleriyle yetişen gençlerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Her şehidimiz anısına bir ağaç dikmeleri bizleri duygulandırdı”

Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet; “Vatanımızın bütünlüğünü korumak, bayrağımızı cennet vatanımızın üzerinde ilelebet dalgalandırmak ve Ezan-ı Muhammedinin gök kubbeyi her daim inletmesi için görev yapan tüm silahları kuvvetleri mensuplarımıza ve emniyet mensuplarımıza Rabbim her daim yardım etsin. Bu uğurda yakın zamanda helikopter kazasında şehit düşen şehitlerimiz için Gençlik Koordinatörlüğümüz ile Hacı Mustafa Yaşariye Dede Kız Kuran Kursu yönetici, hoca ve öğrencilerinin her şehidimiz anısına bir ağaç dikmeleri bizleri duygulandırdı. Öğrencilerimiz, bu davranışlarıyla hafızlık eğitiminin yanında vatan sevgisini de öğrendiklerini gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.