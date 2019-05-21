Bocce'nin şampiyonları Avni Örki'yi ziyaret etti

Başkan Örki, genç sporcuları kutlayarak, “Başarınız bizleri gururlandırdı” dedi.

Pamukkale ve Denizli'nin adını Mersin'de yapılan Yıldız Kızlar Türkiye Bocce Şampiyonası'nda duyuran Korucuk Tevfik Fikret Ortaokulu Yıldız Kız Bocce Takımı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret etti. Turnuvada oynadıkları tüm maçları kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Korucuk Tevfik Fikret Ortaokulu Yıldız Kız Bocce Takımı sporcuları Büşra Alga, Yağmur Kalınbaldır, Buse Korkut ve Merve Fidan, okul müdürü Yalçın Ay ve öğrenci velisi Selver Alga, kupa ve madalyaları ile birlikte Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile makamında şampiyonluk kupasının sevincini paylaştılar.

Belediye başkanı Avni Örki, genç şampiyonlara nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, büyük bir başarıya imza attıklarından dolayı da tebrik etti. Başkan Örki, “Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu kızlarımız bizleri Türkiye'de gururlandırmıştır. Elde ettikleri başarıyla hem Denizlimiz'in hem de Pamukkalemiz'in adını ülkemizde büyük başarıyla duyurdular. Rabbim bundan sonraki senelerde de başarılarının katlanarak devam etmesini nasip etsin. Pamukkale Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her daim destekçisiyiz. Genç kardeşlerimizin de ihtiyaçları noktasında onların yanında olacağız” dedi.