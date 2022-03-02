Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kez evlenip boşandığı ve daha sonra başkasıyla evlenen eski eşini evinde boğarak öldüren zanlı, eski eşinin cansız bedenini 60 kilometre taşıyıp yayladaki ormanlık alana gömdü. 2 çocuk annesi talihsiz kadının cansız bedeni, çapraz sorguna suçunu itiraf eden zanlının yer göstermesi üzerine ormanlık alana kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2144 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir fabrikada çalışan tekstil işçisi Mehmet Çetin, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin'in evde olmadığını ve evin de dağınık olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Fatma Çetin'in (37) bulunması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, Mehmet Çetin'in sürekli aradığını ve tartışma yaşadıklarını bildirdiği eşinin 4 yıl önce boşandığı Ebubekir Karakurt'u (39) gözaltına aldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ebubekir Karakurt, çelişkili ifadeler vermesi üzerine çapraz sorguya alındı. Eski eşi Fatma Çetin ile telefonla tartıştıktan daha sonra evine gelerek boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ebubekir Karakurt, eski eşinin cansız bedenini battaniye ve çuvala sararak ormanlık alana gömdüğünü beyan etti. Zanlının yer göstermesi üzerine, talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinin zirvesindeki Kefe Yaylasındaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

Yapılan incelemede eski eşini boğarak öldüren Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'in cansız bedenini battaniyeyle gizleyerek 20 AFM 393 plakalı aracıyla gömmeyi planladığı Kefe Yaylasına taşıdığı tespit edildi. Fatma Çetin'in cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, zanlının zorla içeriye girerek 2 çocuk annesi kadını öldürdüğü geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ebubekir Karakurt'un sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Boşanıp tekrar evlendiler

Eski kocası tarafından katledilen Fatma Çetin'in, Ebubekir Karakurt ile 2010 yılında evlendiği, şuan 12 ve 8 yaşlarında olan kızlarının doğumundan bir süre sonra boşandıkları öğrenildi. Boşandıktan 2 yıl sonra barışarak yeniden evlenen çiftin, 4 yıl önce 2'inci kez boşandıkları ve Fatma Çetin'in Mehmet Çetin ile evlenerek Pamukkale ilçesinde yerleştiği ifade edildi.