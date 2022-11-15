Bölgesel kros heyecanı Pamukkale'de yaşanacak

Kademe Yarışları 16 Kasım Çarşamba günü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde bulunan Parkurda gerçekleşecek. Saat 12.00'de start alacak yarışlara 11 ilden 250 sporcu katılacak.

Atletizmde Türkiye'nin pilot illeri arasında yer alan Denizli; yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 16 Kasım Çarşamba günü koşulacak Kademe yarışları dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde gerçekleşecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi 2. kademe yarışlarına ev sahipliği yapacak. 26 Ekim 2014 Pazar günü Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde gerçekleşecek yarışmalar, saat 10.30 da başlayacak ve 12 ilden 130 sporcu dereceye girebilmek için ter dökecek. U14, U16 ve U18 kız ve erkek kategorilerinde yapılacak yarışmalara 11 ilden 250 sporcunun katılacağı bildirildi.

Türk atletizminin önemli faaliyetlerinden biri olan Bölgesel Kros Yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporcu, antrenör ve kulüplere başarılar diledi. Yarışların teknik toplantısı 15 Kasım Salı günü saat 17.00'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.