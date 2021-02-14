Bölgeye hitap edecek sosyal tesis Haziran sonunda tamamlanıyor

Pamukkale Belediyesi'nin hem il geneli için hem de Aktepe Mahallesi için önemli projelerinden biri olacak Aktepe Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bölge için büyük öneme sahip olan projemizi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Pamukkale Belediyesinin 2018 yılında yapımına başlanan ve bir süredir hukuki sorunlar nedeniyle işlem yapılamayan Aktepe Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar başladı. Geçtiğimiz Ocak ayında ikmal ihalesi yapılan tesisi bitirmek için kollar sıvandı. Sadece Aktepe'ye değil, bölgeye hitap edecek olan büyük bir proje olan Aktepe Sosyal Tesisleri'nin yapımının Haziran ayı sonunda bitmesi planlanıyor. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Tesiste, salon sporları odaları, arşiv binası, kapalı otopark, alışveriş merkezi, dükkanlar, toplantı ve nikah salonları, düğün salonları, robotik kodlama ve eğitim alanı, müzik eğitim merkezi, kafeterya gibi alanlar bulunacak.

“Haziran ayı sonuna kadar tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz”

Bölgeye tesisin büyük katkı sağlayacağını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bölgemize ve ilçemize artı bir değer katacak olan Aktepe Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar hukuki süreç nedeniyle bir süredir yapılamıyordu. Bitirme ihalesini gerçekleştirip yer teslimini yaptık. Çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Hummalı bir çalışmayla Aktepe Sosyal Tesisleri'ni Haziran ayı sonuna kadar tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Aktepe Sosyal Tesisleri şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.