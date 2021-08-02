Borcunu yeni bitirdiği traktörünü alevlerin arasında bırakıp canını zor kurtardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devam eden yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek için su taşıyan traktör alevlerin arasında kaldı. Borcunu yeni bitirdiği traktörünü yangının ortasında bırakıp canını kurtaran çiftçinin vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ne yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geride kalan 6 saatin ardından yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey, Alacaoğlu ve Debent mahallelerinde ise önlemler alındı. Yangının başladığı noktaya yakın bölgede ikamet eden vatandaşlar da, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için seferber oldu. Söndürme çalışmalarına destek için giden bir çiftçiye ait traktör ve su tankeri alevlerin arasında kalınca metal yığınına döndü. Suyu biten itfaiye ekibine takviye yapmak isterken bir anda alevlerin arasında kalan 44 yaşındaki Süleyman Köylüoğlu, 6 yıl önce krediyle aldığı ve geçtiğimiz yıl borcunu bitirdiği traktörünü alevlerin arasında bırakmak zorunda kaldı. Canını zor kurtaran Köylüoğlu'nun kolları, yüzü ve ensesinde ağır yanıklar oluştu. Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Köylüoğlu, tedavisinin ardından köyüne dönerek yeniden yangına karşı müdahale etmeye başladı.

Hem yangına hem de giden traktörüne üzülen Süleyman Köylüoğlu, “Türlübey'de ikamet ediyorum. Yangını duyduk, itfaiyecilerin gittiğini gördük. Onlara su taşıyalım diyerek tankerlerimizi doldurup yangın bölgesine gittik. Tam ulaştığım anda bir itfaiye aracının alevlerin arasında kaldığını gördüm. Suları bitmişti, beni yardıma çağırdılar. Yanlarına ulaştığımda etrafımı bir anda alevler sardı. Ne geri gidebildim ne de ileriye gidebildim. Kollarımın yanıp, derilerinin kalktığını gördüm. Suratım ve ensem de yandı. Maalesef yıllardır borcunu ödediğim traktörümü alevlerin arasında bırakmak zorunda kaldım. Suyu kullandılar mı, itfaiyecilere yardımcı olabildik mi bilmiyorum ama traktörüm gitti. Beni hastaneye götürdüler, tedavim biter bitmez hemen köyüme geri döndüm. Kredi ile almıştım, borcunu daha yeni bitirmiş ve sevinmiştik” dedi.