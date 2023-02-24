Boş ev alev alev yandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde içinde kimsenin bulunmadığı ev alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen tek katlı müstakil evde iddiaya göre elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine eşyalar da alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ev kullanılamaz hale geldi.