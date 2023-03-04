Boş vakitlerinde tahta oyuncaklar yapan tekstilci, çocukları sevindiriyor

Denizli'de 27 yıldır tekstil işiyle uğraşan işadamı Erdoğan Kızıl, fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyesinde tahtadan oyuncaklar yapıyor. Yaptığı oyuncakları çocuklara hediye eden Kızıl, her mesleğin altın bir bilezik olduğunu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikası bulunan Erdoğan Kızıl, fabrikasının bir bölümünde oyuncak atölyesi oluşturdu .El emeği göz nuru çalışmalarıyla yüzlerce oyuncak imal etti. Son 10 yıldır oyuncak ürettiğini ve pandemi döneminde bu işe yoğunlaştığını söyleyen Kızıl, kültür bakanlığından da geleneksel el sanatları oyuncak dalı grubundan sanatkarlık belgesi de aldı.

Kızıl'ın anaokulu ve kreş öğrencilerinin uğrak yeri olan fabrikası, çocukları büyülüyor. Kendi yetiştirdiği mısır ve zeytinlerden çocuklara ikram eden Kızıl, ziyaretine gelen çocukların sınıflarına da oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmiyor. Aslında kendisinin ferforje kaynak ustası olduğunu kaydeden Kızıl, el becerisinin ustalığından geldiğini belirtiyor. Kızıl, çocukların gelecekte bu işi yapıp meslek sahibi olabilmeleri için bu ziyaretleri sürekli gerçekleşmesini sağladığını söylüyor.

Yüzlerce tahtadan oyuncağı gören çocuklar ise Erdoğan Kızıl'a olan sevgilerini, “Erdoğan Amca çocukları çok seviyor. Tahtadan yaptığı oyuncakları bizlere hediye ediyor. Biz de O'nu çok seviyoruz” diyerek ifade ediyor.

Kızıl'ı fabrikasında ziyaret eden Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin öğretmeni Filiz Tekelioğlu da “Bakanlığımızın okul dışı öğrenme ortamları projesinde Erdoğan beyi ziyaret ettik. Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu olarak Erdoğan Bey'in bu çalışma ortamı biz çocuklara sunduğu şeyler bizim için çok değerli. Bize bu konuda destek verdiği için de teşekkür ediyoruz” dedi.

“Amacım mesleğin altın bilezik olduğunu anlatabilmek”

Amacının gençlere bir şeyler anlatabilmek olduğuna vurgu yapan Erdoğan Kızıl ise "Şu anda tekstil işi ile uğraşmaktayım. Asıl işim sanatkarlıktır. 1980 yılından 96'ya kadar sanatkarlık yaptım. Şu an aile şirketim var havlu ve bornoz üretimi yapıyorum. Bu alanda tesisim var 3 oğlum, torunum ve eşim var. Çoluk çocuk tekstil işine devam ediyoruz. Pandamide de özellikle böyle zamanımızı boşa geçirmeyelim dedik böyle çocuklarımız için gençlerimiz için mesleğin tıpkı eskisi gibi altın bilezik kavramını tekrar hatırlatmak için bu işle uğraşıyorum. Meslek sahibi gençlerin yetişmesine vesile olmak için tahta oyuncak işini hobi olarak yapmaktayım. Okullardan çocuklar davet ediyorum. Fabrikanın bir köşesine atölye oluşturdum. Bu şekilde çocuklarımızın hem teorik hem de pratik öğrenmelerini sağlamak” diye konuştu.