Boya yapmak için kurulan iskele çöktü, 2 işçi yaralandı

Denizli'de 6 katlı binanın dış cephesine boya yapmak için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat Dede Mahallesi 377 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın dış cephesine boya yapılması için kurulan iskele çöktü. Kazada, Selim Şamdancı ile Sinan Eren isimli işçiler yaralandı. Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi çevredekiler yapmaya çalışırken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Selim Şamdancı üzerine devrilen iskele demirlerinin altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan diğer yaralı Eren ise kontrol amaçlı ayakta tedavi edildi. Görgü tanıkları ise olayın kendilerini çok korkuttuğunu ve ağır yaralanan Selim Şamdancı'nın acı içerisinde yardım istediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.