Böyle vicdansızlık görülmedi: Mezarı balyozla yıktılar

Denizli'de mezarlığa giren şahıslar 2018'de ölen bir kadının mezarını balyozla tahrip ederek, yıktılar. Yaşananlara tepki gösteren kadının oğlu ise olayın faillerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Çakmak Mezarlığında meydana geldi. Geçtiğimiz 14 Mayıs ta yaşanan olayda mezarlığa giren kimliği belirsiz kişiler 2018 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat eden Hatice Elmas isimli kadının mezarını balyozla tahrip edip yıktı. Mezar taşını kırarak, mezarın çevresini de yıkan şahıslar ardından kaçtı.

Mezarı yapan işçilerin durumu kendilerine bildirdiklerini ve mezarlığa gittiklerinde şok manzara ile karşılaştıklarını kaydeden kadının oğlu Veli Elmas, bu yapılanın insanlığa sığmadığını ifade etti. Elmas “12 Mayıs'ta buranın mezar işlerini bitirmiştik. Hem anneme hem de babamın yeri belli olsun diye yeni mezar yaptırdık. Birkaç gün önce faili meçhul kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramış, taşları kırılmış mezarın baş tarafı parçalanmış. Bunu da bize bildiren mezarı yapan arkadaş söyleyerek, haber verdi. Buraya geldiğinde mezar taşının olmadığını görünce bir şey olduğunu anlıyor. Baktığı zaman da buraların parçalandığını görüyor. Muhtemelen çekiç ya da balyoz gibi ağır bir cisimle yapılmış bu olay. Hangi ruh hali ile hangi vicdanla, hangi insanlık namına yaptıysa artık ciddi zararlar vermiş. Bugün tekrar tadilatını yaptırarak onarımını gerçekleştirdik. İnşallah tekrar bu olaylar yaşanmaz. Buradaki en büyük sıkıntı veya bunu yapan arkadaşın en büyük rahatlığı şu olsa gerek, bu mezarlıkta herhangi bir güvenlik kamerası yok. Buradan yetkililerden istediğimiz ivedilikle mezarlığın belli başlı noktalarına gerek güvenlik kamerası yerleştirilip güvenlik önlemi alınsın” dedi.