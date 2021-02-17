Boyun ağrılarının sıklığı yaşla birlikte artıyor

Dr. Merve Bergin Korkmaz; “Boyun ağrıları kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmekte ve sıklığı yaşla birlikte daha da artmaktadır. Yaş olarak 30-40 yaşlardan sonra daha sık görülmektedir” dedi.

Günümüzde birçok kişinin sıkça karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan boyun ağrısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. Merve Bergin Korkmaz; “Boyun ağrısı, toplumumuzda sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Boyun ağrıları, pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle telefonla çok fazla vakit geçirme, sürekli bilgisayar ekranına bakma, aynı pozisyonda uzun süre kalma gibi nedenlerden dolayı duruş bozuklukları ve buna bağlı olarak da boyun ağrıları ortaya çıkar” diye konuştu.

Hastaların en çok omuza ve kola yayılan boyun ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, uykusuzluk, sabah yorgun uyanma ve unutkanlık gibi şikayetlerle gelebildiklerini belirten Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz; “Mekanik nedenler dediğimiz boynu kötü kullanmaya, uzun süreli sabit pozisyonda oturmaya, tablet ve telefonları uzun süre kullanmaya bağlı, uzun süreli sabit pozisyonda çalışmaya bağlı gelişen boyun düzleşmesi ile çok sık karşılaşıyoruz. Halk arasında kulunç olarak bilinen miyofasiyal ağrı, boyun fıtığı, kanal daralması, boyun kireçlemesi ve travmalara bağlı ortaya çıkan yumuşak doku yaralanmalarına diğer mekanik nedenli boyun ağrıları sebepleridir. Omuriliğe basan veya sinir köküne basan boyun fıtığı ya da kanal daralması varlığındaysa omza yayılan kola yayılan uyuşmalar karıncalanmalar, elde güçsüzlük hissi, elden eşya düşürme gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Hatta ilerleyen durumlarda denge bozukluğu ve yürüyüş bozukluğu meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Boyun ağrısının tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastaya en uygun tedavi yöntemini uyguladıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz; “ Biz hastaları klinik olarak değerlendirdikten sonra gereklilik halinde röntgen, tomografi ve MR yöntemlerinden birini istiyoruz. MR, radyasyon içermemesi nedeniyle ilk tercih ettiğimiz yöntemdir. Biz hastaları değerlendirdikten sonra tedavideki asıl amacımız hastaların günlük yaşam kalitesini arttırmak, hastanın ağrısını ve kas spazmının giderilmesi ve egzersizlere en kısa sürede geçilmesini sağlamaktır. Günümüz insanlarının çoğunun masa başı çalıştığını düşünürsek ilk önce oturma pozisyonunu düzeltmeliyiz. Çalışma ortamının şartlarını uygun hale getirmeliyiz. Tablet, televizyon gibi materyallerin özellikle göz hizasında ayarlanması, ayakların yere tam temas etmesi ve belin bir yastıkla desteklenmesi önerilmektedir. 45 dakika veya 1 saat aralıklarla mola verilmelidir” şeklinde konuştu.

“Egzersiz tedavisi bir yaşam standardı haline getirilmeli”

Fizik tedavi uygulamalarını hastanın durumuna göre 15 ila 20 seans şeklinde verdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz; “ Medikal tedavilerde hastaya ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar veriyoruz. Bunun yanı sıra medikal tedaviye ek olarak fizik tedavi ajanları uygulamaktayız. Ağrıyı kesmek ve kas spazmını çözmek için ultrason, tens sıcak ve sıcak ve soğuk paketleri, lazer tedavisi dediğimiz kombine fizik uygulamalarını, omurlar arası mesafeyi genişletmek için traksiyon dediğimiz germe uygulamaları, yumuşak dokuyu gevşetmek için manuel terapi ve medikal masaj uygulamaları yapmaktayız. Gerekli durumlarda hastalara kuru iğneleme, nöral terapi, lokal ozan uygulamaları yapmaktayız. Tedavide en etkili yöntem olarak bilinen egzersiz tedavisini en kısa sürede planlamalı bunu bir yaşam standardı haline getirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Eklem hareket açıklığı, germe ve gevşetme egzersizleri, sırt güçlendirme egzersizleri ve kötü duruşu düzeltmek için postür egzersizleri önermekteyiz” dedi.

“Pandemi döneminde sırta ve kola yayılan ağrılar arttı”

Evde hareketsiz kalınmasının ağrıları arttırdığını ifade eden Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz, şu tavsiyelerde bulundu:

“Masa başı çalışanlarda, uzun süreli sabit oturanlarda, ağır işte çalışanlarda biz bunları daha sık görmekteyiz. Özellikle pandemi döneminde boyun ağrıları daha sık karşımıza çıktı. Pandemi döneminde öğrencilerin, öğretmenlerin ve home ofis çalışanların uzun süreli oturmaları, tablete ve telefona daha fazla maruz kalmaları ve evde hareketsiz kalınması bu ağrıların sıklığını arttırdı. Eğer boyun ağrısı sırta ve kola yayılan ağrılarımız varsa mutlaka doktora görülmekte fayda var''