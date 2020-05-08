Bozkurt'a büyükşehir yatırımları damga vuruyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Milletimizin hizmetinde, gece gündüz ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. İnşallah el ele, gönül gönüle vatandaşlarımız ile birlikte hangi şartlar altında olursak olalım hizmet yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt İlçesi Cumalı Mahallesi'nde devam eden üst yapı ile sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zolan'a AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından bir süre önce tamamlanan Cumalı Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Burada bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Zolan ve beraberindekiler mahalle sakinleriyle sohbet edip ramazanlarını tebrik etti. Cumalı Mahallesi'nin de bir süre önce içme suyu hatları ile kanalizasyon hatlarını tamamladıklarını söyleyen Başkan Zolan, “Sağ olsun, vatandaşlarımız sabrettiler, destek verdiler. Çünkü yapılan işler günlük işler değil 3-5 yılda kullanıp bitecek işler değil, inşallah torunlarımızın torunlarının kullanacağı yatırımları gerçekleştirdik. Bu yapılan çalışmaların sonrasında asfalt çalışmamıza da başladık. Cumalı Mahallemizin sokaklarını zaten kilit parke taşları ile döşemiştik, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Mahallemizin altyapı ve üst yapı ile ilgili hiçbir sorunu kalmayacak”

Korona virüs sürecinde hemşehrilerinin tedbirli davranmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Başkan Zolan, rehavete girmeden uyarılara dikkat edilmesini hatırlattı. Başkan Zolan, “İnşallah bugünler geçtikten sonra eksiksiz buluşabilmek için herkesin tedbirlere kurallara uyması gerekiyor. Onların evde kalması gerekiyor ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak milletimizin hizmetinde, gece gündüz ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. İnşallah el ele, gönül gönüle vatandaşlarımız ile birlikte hangi şartlar altında olursak olalım hizmet yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Mahallemizin bu çalışmalarla birlikte altyapı ve üst yapı ile ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. Destekleri için vatandaşlarımıza ve milletvekilimiz Sayın Ahmet Yıldız'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.