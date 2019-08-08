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Bozkurt'ta deprem derin izler oluşturdu

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem hasarlara neden oldu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem hasarlara neden oldu. Çok sayıda mahallede depremin sebep olduğu kırılma ve dökülme gibi zararların yanı sıra sokaklara çıkan birçok vatandaş da depremin etkisinin geçmesini beklemeye başladı.



Denizli'de 14.25 sıralarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Bozkurt ilçesinde çok sayıda mahallede maddi hasarlar oluştu. Deprem sarsıntılarının etkisi ile park halinde bulunan aracın üzerine bir evin bacası yıkıldı ve aracın camı patladı. Bozkurt'ta başka bir mahallede ise ahırın duvarında derin çatlarlar oluştu. Sarsıntıların yüksek hissedildiği yerlerden biri olan Avdan Mahallesi'nde ise bir caminin minaresine ait kubbe kaydı. Depremin meydana geldiği sıralarda sokağa fırlayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Gerçekleşen depremin ardından ise artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ederken bu sırada bir kadın panik atak geçirdi. Eşinin kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar ve depremin izleri görüntülere yansıdı.

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