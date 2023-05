Bozkurt'ta gece asfalt mesaisi

Bozkurt ilçe merkezinde altyapısını tamamladıkları Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısı yaptıkları asfaltlama çalışmasını inceleyen Başkan Zolan, gecenin bu saatinde işlerinin başında olduklarını vurgulayarak, “Hiçbir fark gözetmeksizin her ilçemize, her mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçe merkezini ziyaret ederek Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) altyapısını tamamladığı Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki asfaltlama çalışmasını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dilemesinin ardından bir süre asfalt serim makinesi kullanan Başkan Zolan verilen hizmetten dolayı vatandaşların büyük memnuniyeti ile karşılaştı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmaları inceleyen Başkan Zolan bölgedeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli'ye gece gündüz hizmet ettiklerini belirterek, “Akşamın geç saatlerinde Bozkurt ilçemizdeyiz. İlçemizin merkezinde bulunan Atatürk Caddemizi ve Cumhuriyet Meydanı'nın üstyapı çalışmalarını incelemeye geldik” dedi.

"Söz verdik, yapıyoruz"

Yoğun bir sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bozkurt gerçekten güzel ilçelerinden birisi. Her ilçemize olduğu gibi buraya da en güze hizmetleri yapmaya gayret sarf ediyoruz. Toplam 3 km'nin üzerinde sıcak asfalt çalışması yapacağız. Bozkurt ilçemiz güle güle kullansın. Vatandaşlarımızın yol konforunu ve bu hizmetlerimizin güzelliğini yaşasın istiyoruz” diye konuştu. “Denizli'nin merkezinde ne varsa ilçelerimizde de o olacak”, “Gece gündüz çalışacağız” şeklinde hemşehrilerine sözler verdiklerini hatırlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Hamdolsun gecenin bu saatinde işimizin başındayız. Hiçbir fark gözetmeksizin her ilçemize, her mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah hizmetlerimiz daha da artarak devam etsin. Ben emek veren, katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize destek veren, sabır gösteren vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.”