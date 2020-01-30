Bozkurt'ta kapalı pazar yeri açılışı yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Bozkurt'un İnceler Mahallesi'nde bir süre önce yapımını tamamladığı sosyal tesis ve pazaryerinin açılışı yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Bozkurt ilçesinin İnceler Mahallesi'nde bir süre önce yapımını tamamladığı sosyal tesis ve pazaryerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt Kaymakamı Talha Battal, protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Farklı amaçlar için de kullanılacak”

Başkan Zolan ise konuşmasında, İnceler halkına vermiş oldukları sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek “El birliği ile bu sosyal tesisimizi İncelerimize kazandırdık. Bu sosyal tesis, sadece pazaryeri olarak değil çok farklı amaçlar için de kullanılacak. Burada inşallah düğünlerimiz, nişanlarımız, mevlitlerimiz olacak. İncelerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

“Çok güzel bir hizmet olmuş”

Denizli Valisi Hasan Karahan ise konuşmasında yapımında emeği geçen başta Başkan Osman Zolan olmak üzere herkese teşekkür ederek, “Güzel bir tesis olmuş. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Pazaryerleri bize ahiliği yansıtan doğruluğu yansıtan en güzel gösterge alanlarımız. Bu tesisin tertemiz, halkımızın çok amaçlı bir şekilde kullanımına arz edilmesi çok güzel bir hizmet olmuş.” şeklinde konuştu.