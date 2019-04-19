Bozkurt'ta sosyal tesis ve pazaryeri inşasına başlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde hayata geçireceği sosyal tesis ve pazaryeri inşasına başladı. Başkan Osman Zolan, "Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak" sloganıyla başlattıkları hizmet destanının aynı heyecan ve inançla devam ettiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nin ihtiyacı olan sosyal tesis ve kapalı pazaryeri inşasına başladı. Bu kapsamda, İnceler Mahallesi'nde vatandaşların düğün, nişan ve benzeri ihtiyaçları ile pazaryeri olarak kullanılacak tesis 1.250 metrekare kapalı alana yapılıyor. Temeli atılıp çelik konstrüksiyon işleri devam eden tesisin haziran ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak" sloganıyla başlattıkları hizmet destanının aynı heyecan ve inançla devam ettiğini belirterek, "Allah'ın izniyle 19 ilçe 622 mahallemizde hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye, dertlerine derman olmayı sürdüreceğiz. Tesisimiz şimdiden İncelerli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun" dedi.