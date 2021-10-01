Bu anket Denizli'nin Gürültü Eylem Planına yön verecek

Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini yok etmek için çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin Gürültü Eylem Planı'na yön verecek anket çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü arasında 2020 yılında imzalanan “Denizli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında anket çalışması başlatıldı. www.denizli.bel.tr/AnketGurultu.html adresi üzerinden tüm kent sakinlerinin katılabileceği anket ile gürültü eylem planı raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak. Söz konusu çalışmayla Denizli'de çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açtığı ve çevresel gürültü kalitesinin korunmasının gerekli olduğu yerlerde alternatifli çözümler üretilecek. Ankete 22 Ekim'e kadar katılım sağlanabilecek. Denizli'nin Gürültü Eylem Planı'na yön verecek ankette gürültü azaltım senaryoları ile ilgili Denizlililerin görüş ve düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular yer alıyor.

"Vatandaşlarımızın görüş ve düşünceleri çok önemli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin yaşam kalitesinin daha da yükseltilmesi amacıyla halk sağlığını doğrudan etkileyen sorunları ortadan kaldırmak için de çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Denizli'nin Gürültü Eylem Planı'na yön verecek anket çalışması başlattıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Belirlenen gürültü yönetim alanları için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirildi. Bu aşamada vatandaşlarımızın görüş ve düşünceleri bizim için çok önemli. Hemşehrilerimizin ankete katılımı yol gösterici olacaktır. Anket çalışması ile elde edilen görüşler, gürültü eylem planı çalışmalarımıza dahil edilecek ve eylem planı hazırlama sürecimizi tamamlayacağız" dedi.